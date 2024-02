Une star du Real Madrid en colère, elle va claquer la porte

Jean de Teyssière

Lors du match aller face au RB Leipzig, la star du Real Madrid, Luka Modric n'a pas joué la moindre minute. Une situation qui commence à devenir habituelle pour lui, puisque c'est déjà son sixième match de la saison passé sur le banc. Luka Modric serait en colère contre le club, même s'il ne souhaite pas faire de vague. Son départ en juin prochain est plus que jamais évident.

En 2012, Luka Modric arrive au Real Madrid en provenance de Tottenham. Son début d'aventure avec le Real Madrid se passe mal, les supporters l'élisant même comme la pire recrue de l'année en Liga. Mais à force de travail et de patience, le Croate s'est très vite affirmé comme un élément indéboulonnable du milieu de terrain madrilène. Sa classe et sa facilité à distiller des caviars font de lui l'un des meilleurs milieux de l'histoire, couronné par son Ballon d'Or en 2018. 515 matchs plus tard, la fin de cycle semble très proche.

Modric en colère de ne plus jouer

Voir Luka Modric sur le banc durant la totalité d'un match de Ligue des Champions, il faut remonter jusqu'à la saison 2017-2018 pour voir ça. Face au PSG, le vice-champion du monde 2018 avait passé l'intégralité du match sur le banc, puisqu'il revenait de blessure et Zinédine Zidane ne voulait pas prendre de risque avec son maestro. Mais face au RB Leipzig, malgré son âge avancé (38 ans), Modric était en pleine possession de ses moyens. Selon Relevo , le Croate serait très en colère de ne plus jouer, mais ne souhaite pas bouleverser l'équilibre qui existe au Real Madrid.

Un départ inéluctable