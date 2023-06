Une star du PSG sur le départ, le remplaçant de Galtier s’est décidé

Alexis Brunet

Cet été, plusieurs cadres du PSG ne sont pas à l'abri d'un départ. Lionel Messi et Sergio Ramos ont par exemple déjà quitté la capitale, leur contrat arrivant à expiration. Pour Neymar et Marco Verratti aussi, il existe des possibilités de les voir voguer vers d'autres horizons. Mais l'arrivée de Luis Enrique devrait sécuriser l'Italien et le Brésilien à Paris.

Luis Campos va avoir beaucoup de travail cet été. Une multitude de dossiers attendent d'être résolus, avant le début de la saison prochaine. Il faudra par exemple que le Portugais éclaircisse l'avenir de certains cadres du PSG. Marco Verratti un temps annoncé sur le départ fait partie de ceux-là.

Luis Enrique veut garder Verratti

Plusieurs sources comme RMC Sport ou bien Le Parisien évoquaient la possibilité que Marco Verratti soit poussé vers la sortie par le PSG. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, c'est faux. L'Italien fait bien toujours partie des plans pour l'avenir. D'après les informations de Sports Zone , cela devrait encore plus se confirmer avec la nomination du nouvel entraîneur. Luis Enrique qui est le favori pour prendre la place de Christophe Galtier, est un véritable fan de l'ancien milieu de terrain de Pescara. Il devrait continuer à en faire un des titulaires dans l'entrejeu parisien. Le champion d'Europe avec l'Italie en 2021 est lié au club de la capitale, jusqu'en 2026. Et il devrait en être de même pour Neymar.

Ugarte va venir aider Verratti au milieu

La saison prochaine, Marco Verratti aura un nouveau compagnon de jeu au milieu de terrain. Luis Campos aurait en effet bouclé le transfert de Manuel Ugarte, en provenance du Sporting. L'Uruguayen débarque contre 60M€. Il apportera toute sa hargne, dont il a fait l'étalage au Portugal, ainsi que sa qualité de harcèlement du porteur de balle. Ce qui a manqué un peu l'année dernière au PSG, qui avait l'air de subir parfois.