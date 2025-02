Une star du PSG bientôt éjectée ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré ses appels du pied répétés envers la direction du PSG pour une prolongation de contrat, Gianluigi Donnarumma pourrait être poussé vers la sortie en fin de saison. Le club de la capitale en pince pour le gardien lillois Lucas Chevalier, ce qui devrait donc impliquer un départ de Donnarumma. Explications.

Le prochain mercato estival promet d'ores et déjà d'être très agité au PSG, et notamment au poste de gardien de but. Actuellement engagé jusqu'en 2026 au Parc des Princes, Gianluigi Donnarumma (25 ans) a réitéré mercredi soir après le match à Stuttgart son envie de prolonger son contrat avec le PSG : « Oui j'espère rester ici et prolonger. Je suis ici, c'est ma maison. Je me sens très bien ici. J'espère continuer à bien travailler à Paris », a confié Donnarumma.

Le PSG à fond sur Chevalier ?

Toutefois, selon les révélations de L'EQUIPE, le PSG semble avoir d'autres plans et cible Lucas Chevalier (23 ans), le gardien du LOSC, profil très apprécié par Luis Campos qui l'avait déjà lancé en professionnel chez les Dogues. Le conseiller sportif portugais du PSG envisagerait d'attirer Chevalier en fin de saison, ce qui pousserait indéniablement Donnarumma vers la sortie.

Le clan Chevalier réagit pour le PSG

En attendant de savoir si le PSG foncera effectivement sur Lucas Chevalier, son père Freddy Chevalier a tenté de calmer le jeu dans les colonnes de L'EQUIPE : « Il y a au PSG un gardien en place qui s'appelle Gianluigi Donnarumma et qui a manifesté sa volonté de prolonger. Ce serait lui manquer de respect. À l'heure actuelle, il n'y a pas de sujet », a-t-il confié.