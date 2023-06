Une star de retour au PSG ? Elle lâche sa réponse

Thomas Bourseau

Malgré ses faits d’armes marquants au PSG lors du Final 8 et le parcours parisien en 2020/2021 jusqu’en demi-finale, le Paris Saint-Germain lui préfère aujourd’hui Gianluigi Donnarumma. Prêté à Nottingham Forest, Navas aurait à cœur de rebondir une nouvelle fois en Premier League.

Keylor Navas a été relégué à un rôle de simple doublure de Gianluigi Donnarumma l’été dernier, moment où Christophe Galtier a été nommé entraîneur du Paris Saint-Germain. Depuis, Navas a dû prendre son mal en patience. En effet, tout au long de l'été 2022, il était question d'un départ en prêt du Costaricien au Napoli, en vain. Et il aurait pu en être de même cet hiver puisque jusqu’aux derniers instants du mercato hivernal et son prêt à Nottingham Forest, Navas semblait condamné à rester au PSG.

Navas refuse de revenir au PSG en doublure, cap sur la Premier League

Le prêt de Navas est arrivé à expiration, son retour au PSG est imminent. Néanmoins, Keylor Navas refuserait de passer l’été à Paris. En effet, le portier costaricien ne devrait pas reprendre son rôle de doublure de Gianluigi Donnarumma après l’accident de cheval de Sergio Rico. Selon Le Parisien , le projet de Navas serait d’une nouvelle fois quitter le PSG pour la Premier League. Reste désormais à savoir quel club pourra l’accueillir.

«Je me sens capable de jouer dans n’importe quelle équipe»