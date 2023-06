Un buteur à 10M€ annonce la couleur au PSG

Thomas Bourseau

Avec ses 22 buts en championnat, nul doute que Mauro Icardi a joué un rôle majeur dans le sacre de Galatasaray en Super Lig cette saison. De quoi lui donner envie de disputer la Ligue des champions avec le club turc et de dire adieu au PSG. Mais pour cela, Galatasaray devrait faire des efforts économiques.

Mauro Icardi revit cette saison à Galatasaray après avoir traversé une passe sportive plus que délicate au PSG. Sacré champion de Turique avec la formation stambouliote, Icardi a inscrit 22 buts pour 7 passes décisives cette saison, faisant de lui le troisième meilleur buteur derrière Mbaye Diagne et Ener Valencia. Et maintenant ? Alors qu’il a été prêté à Galatasaray, le Paris Saint-Germain ne compterait pas pour autant inclure Icardi dans ses plans la saison prochaine.

Icardi veut rester à Galatasaray pour y jouer la Ligue des champions

Pire, comme ce fut le cas l’été passé, Luis Campos remettrait en place un loft pour les joueurs qui n’entrent plus dans les plans du conseiller football du PSG et de l’ensemble de la direction sportive parisienne selon Le Parisien . C’est notamment le cas de Mauro Icardi qui semblerait, d’après le quotidien de la capitale, bien emballé par l’idée de poursuivre son aventure à Galatasaray. Désireux de connaître la Ligue des champions avec le champion de Turquie, Icardi réclamerait cependant des garanties sportives, ce qui passera par un recrutement digne d’une équipe qui se battra sur la grande scène européenne la saison prochaine.

Un transfert à 10M€ ?