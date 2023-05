Une star de l’OM annoncée au PSG, un plan machiavélique se met en place

Arnaud De Kanel

Ce mercredi matin, la presse chilienne a lâché une bombe en annonçant un intérêt du PSG pour Alexis Sanchez, l'attaquant star de l'OM. Une rumeur totalement folle qui serait en réalité un moyen pour l'agent du joueur de faire monter les enchères.

L'avenir d'Alexis Sanchez n'est toujours pas réglé. Partira ? Partira pas ? L'attaquant chilien a récemment affirmé son souhait de prolonger à l'OM mais il attend encore un signe de sa direction. Au Chili, l'avenir de l'enfant prodige est scruté de très près. Ce mercredi, El Deportivo , le service sport du quotidien La Tercera , a révélé que le PSG s'intéresserait à Sanchez. En réalité, cette rumeur aurait été répendue volontairement par son agent afin que l'OM se manifeste le plus rapidement possible et revoit son offre à la hausse. Un plan machiavélique dénoncé par le journaliste Thibaud Vézirian.

Un buteur est annoncé à l’OM, c’est la douche froide https://t.co/oih81JuN6O pic.twitter.com/ijMgHG8yLt — le10sport (@le10sport) May 17, 2023

«Le PSG ? C’est trop gros !»

« Comme par hasard, c’est la presse chilienne qui sort cette information… qui tire les ficelles ? On connaît ! À vous de ne pas tomber dans le panneau. Ce que je trouve gros, c’est de trouver un club plus logique ! Pourquoi ne pas annoncer une offre en provenance d’Italie, étant donné ses belles saisons à l’Inter Milan, où il est très apprécié… Mais le PSG ? C’est trop gros ! Même Longoria, il doit dire à l’agent '' pourquoi tu faire sortir ça dans la presse chilienne ? '' », a-t-il déclaré pour Team Football avant de poursuivre.

Une rumeur lancée pour faire monter les enchères ?