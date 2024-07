Une star de l’Euro est réclamée au PSG, Barcelone en «rêve»

Thomas Bourseau

Le FC Barcelone et le PSG seraient au coude à coude dans la course à la signature de Nico Williams (21 ans). L’international espagnol est prêt à mettre le feu au mercato et alors que Jérôme Rothen l’a réclamé au PSG, le Barça serait prêt à lui dérouler le tapis rouge.

Le PSG est dans une phase phare de son nouveau projet sportif, à savoir la succession de Kylian Mbappé qui s’en est allé du côté du Real Madrid de manière officielle le 3 juin dernier. Plusieurs profils sont ciblés afin de combler le vide que laissera Mbappé au Paris Saint-Germain dont Khvicha Kvaratskhelia ou encore Nico Williams.

«Nico Williams j’espère que le PSG s’est positionné dessus»

SPORT a expliqué ces derniers jours que Luis Enrique ferait de son compatriote espagnol, qui a mis le feu à l’Euro depuis la mi-juin avec la sélection espagnole. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec l’Athletic Bilbao, Nico Williams est l’une des sensations de l’Euro et de ce mercato. Le PSG se doit de recruter l’ailier de La Roja aux yeux de l’ancien parisien Jérôme Rothen sur les ondes de RMC pour Rothen s’enflamme. « Nico Williams j’espère que le PSG s’est positionné dessus. J’adore ce joueur ».

Tout le monde est sur le pont au FC Barcelone pour Nico Williams

Cependant, il se trouve que le FC Barcelone soit particulièrement emballé par l’idée de recruter Nico Williams. Que ce soit le président Joan Laporta, le directeur sportif Deco et l’entraîneur Hans-Dieter Flick, ils sont tous sur la même longueur d’onde sur Nico Williams : il est le rêve du comité directeur catalan d’après Relevo.