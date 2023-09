Une recrue du PSG déclenche déjà une polémique à Paris

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lucas Hernandez s’est retrouvé dans le collimateur du CUP bien avant sa signature au PSG. Natif de Marseille, le champion du monde 2018 n’avait pas caché son attachement à l’OM ces dernières années. Des propos, qui ne passent pas à Paris. Lors de la rencontre face à Lorient, les supporters parisiens ont tenu à lui adresser un message clair.

Ousmane Dembélé n’est pas le seul champion du monde 2018 à avoir posé ses valises au PSG. Sous contrat avec le Bayern Munich la saison dernière, Lucas Hernandez s’est engagé avec le club parisien. Mais le moins que l’on puisse dire c’est que cette signature n’a pas enchanté les supporters du PSG. Le CUP lui ont reproché son attachement à l’OM et certaines phrases prononcées ces dernières années. « T'es pas le bienvenu, le Marseillais. Et on te le fera savoir.» avait confié Romain Mabille, président du CUP.

C’est confirmé, un transfert surprise prend forme à l’OM https://t.co/oIl1WwVvhR pic.twitter.com/2cJ4II1kiq — le10sport (@le10sport) August 19, 2023

« On fait tous des erreurs, naître à Marseille en est une »

Le groupe a tenu ses promesses. Lors de la réception de Lorient, le CUP a déployé une banderole faisant référence au passé marseillais de Lucas Hernandez. « On fait tous des erreurs, naître à Marseille en est une » pouvait-on lire. Afin d’apaiser les tensions, le défenseur avait tenu à minimiser ses liens avec Marseille, sa ville de naissance.

Lucas Hernandez fait son mea-culpa