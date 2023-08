Une opération à 400M€ est annoncée, séisme à venir au PSG ?

La rédaction

Le Qatar devrait vendre un petit pourcentage du club de la capitale à un fonds d'investissement américain. Ces dernières heures, les discussions se sont intensifiées entre Nasser Al-Khelaïfi et Arctos Partners, qui devrait entrer dans le capital du PSG à hauteur de 10% environ. Le signe d'un désengagement progressif de QSI ? Pas si sûr.

Président du PSG depuis 2011, Nasser Al-Khelaïfi avait ouvert la porte à la vente d'un petit pourcentage du club de la capitale, valorisé à 4Md€ selon certains experts. « Nous n'allons pas vendre le club. Mais pourquoi pas un petit pourcentage du club. Nous réfléchissons à différentes offres en fait » avait-il déclaré en novembre dernier, durant la dernière Coupe du monde. Un désir, qui va devenir concret dans les prochaines heures.

PSG : Un transfert surprise pour Kylian Mbappé ? https://t.co/bFvmQ40Zg1 pic.twitter.com/kRyl9ozxmx — le10sport (@le10sport) August 9, 2023

Arctos Partners va débarquer au PSG

Comme annoncé par L'Equipe, de nombreux investisseurs, notamment asiatiques, se seraient rapprochés de Nasser Al-Khelaïfi ces derniers mois. Mais c'est un fonds d'investissement américain qui devrait rafler la mise dans ce dossier. Basé à Dallas et déjà implanté dans certains sports US, il devrait entrer dans le capital du PSG et racheter entre 5 et 15%. Une opération aux alentours de 400M€ pourrait être conclue. Ce mardi, des membres d'Arctos Partners ont débarqué à Paris pour rencontrer Luis Enrique et négocier les conditions de leur arrivée avec Nasser Al-Khelaïfi. Une réunion, qui aurait duré près de 3H30.

Une vente du PSG n'est pas d'actualité

Fait-il voir une preuve d'un désengagement progressif du Qatar ? Selon le quotidien sportif, il n'est pas question pour QSI de délaisser le PSG, bien au contraire. Cette opération aurait seulement pour but de renforcer économiquement le club en injectant plus d'argent, mais aussi de le développer sur le plan marketing. Une vente du PSG n'est pas d'actualité, malgré les rumeurs sur un possible rachat de Manchester United par un membre de la famille princière du Qatar.