Mbappé - PSG : Luis Enrique reçoit un ordre du Qatar !

La rédaction

Arrivé cet été au PSG, Luis Enrique se montre discret. Le technicien espagnol parle très peu aux médias et se contente du minimum face aux journalistes, qui voudraient connaître sa position sur Kylian Mbappé. Une directive, qui proviendrait directement du Qatar selon la presse ibérique. Luis Enrique a donné sa parole à ses dirigeants et ne devrait pas se prononcer sur ce dossier dans les prochaines semaines.

Kylian Mbappé ne s'entraîne plus avec le groupe parisien depuis plusieurs semaines, mais son ombre plane continuellement sur l'effectif de Luis Enrique. Placé dans le loft en attendant son transfert, l'international français rêverait de s'engager avec le Real Madrid. Mais comme l'a confié Rodra, il est difficile de connaître avec certitude l'issue de ce dossier Mbappé.

Une guerre de communication entre le Real Madrid et le PSG

« Ce qu'ils (les clubs et le joueur) disent peut être vrai ou faux. Le Real Madrid peut être divisé en trois parties : le conseil d'administration, qui répète le même discours selon lequel Mbappé ne viendra pas cet été, mais l'été prochain ; le vestiaire, qui est fou de l'arrivée du Français ; et la partie du club que sont les travailleurs des différents départements, qui disent qu'il y a de l'optimisme, demandent de la patience et d'attendre jusqu'à la fin » a lâché le journaliste espagnol lors d'un live Twitch.

Le Qatar envoie un message à Luis Enrique