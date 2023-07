Une légende s’enflamme et rend hommage à Messi

Thomas Bourseau

David Beckham tient enfin la superstar dont il évoquait au moment de son arrivée à l’Inter Miami en tant que co-propriétaire. Lionel Messi a débarqué et pour la deuxième fois en l’espace de deux jours, Beckham a rendu hommage à Messi d’avoir choisi la franchise de Major League Soccer.

Lionel Messi a mis un terme à sa carrière en Europe. En effet, alors qu’il aurait pu prolonger son contrat ou bien effectuer un retour XXL au FC Barcelone, une option d’ailleurs évoquée avec optimisme par son père et représentant Jorge Messi en toute fin de saison dernière, le septuple Ballon d’or a finalement pris une tout autre décision : vivre son rêve américain dont il parlait ouvertement en 2020 pour Goal España.

«Le rêve devient réalité, Leo Messi. Gracias»

Lors d’une interview accordée à Mundo Deportivo au début du mois de juin, Lionel Messi révélait avoir choisi de signer en faveur de l’Inter Miami, franchise de Major League Soccer dont David Beckham en est le co-propriétaire. Et alors que l’Inter Miami a officialisé l’arrivée de Messi ces dernières heures, David Beckham a publié une photo accompagné de l’Argentin dans sa nouvelle tunique rose de l’Inter Miami ce dimanche, avec le message suivant. « Le rêve devient réalité, Leo Messi. Gracias ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par David Beckham (@davidbeckham)

«Je rêvais de faire venir les plus grands joueurs du monde à Miami»