Un transfert improbable se prépare au PSG

Alexis Brunet

Le PSG s'active de partout sur le mercato. Pour preuve, le dimanche 30 juillet, les Parisiens ont annoncé le recrutement d'un gardien, en la personne d'Arnau Tenas. Son arrivée était souhaitée par Luis Enrique. L'ancien portier de la réserve du FC Barcelone sera donc en concurrence avec Gianluigi Donnarumma, à moins que celui-ci ne parte à la Juventus, qui serait intéressée.

Le PSG avait besoin de renfort cet été, et il a déjà frappé très fort sur le marché. Le club de la capitale s'est renforcé à toutes les lignes : en attaque, au milieu, en défense, et même au poste de gardien de but. Ce dimanche, c'est Arnau Tenas, ancien portier de la réserve du FC Barcelone, qui a rejoint le champion de France. Un transfert que l'on peut qualifier d'étonnant, mais le joueur était demandé par Luis Enrique.

La Juventus s'intéresse à Donnarumma

Au rayon des gardiens, cela pourrait encore bouger au PSG. En effet, selon les informations de Sportitalia , la Juventus serait venue aux renseignements pour Gianluigi Donnarumma. Mais le portier ne souhaiterait pas quitter Paris, malgré quelques prestations compliquées la saison dernière.

Tenas numéro 3, et Navas numéro 2 pour le moment

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Arnau Tenas n'arrive pas pour être la doublure de Gianluigi Donnarumma. Il viendrait pour être numéro trois. La place de doublure est pour le moment promise à Keylor Navas, qui n'a toujours pas quitté le PSG.