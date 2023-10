Un transfert à 50M€ pour le Real Madrid après Mbappé ?

Jean de Teyssière

Le feuilleton Kylian Mbappé au Real Madrid a repris de plus belle cet été. Après l'annonce du numéro 7 parisien qu'il ne prolongerait pas son contrat avec le PSG et qu'il partirait libre en juin 2024, tous les regards étaient braqués sur le Real Madrid. Encore plus lorsque le PSG annonçait vouloir le vendre. S'il n'a toujours pas prolongé, son arrivée dans la capitale espagnole l'été prochain n'est pas à exclure et le Real Madrid pourrait en plus se pencher sur Alphonso Davies pour le poste de latéral gauche...

Le Real Madrid a connu un mercato étrange. Avec le départ de Karim Benzema et la situation bancale de Kylian Mbappé au PSG, on pouvait s'attendre à ce que le club espagnol s'active pour faire venir le Français. Finalement, le salut vient du milieu de terrain de 20 ans : Jude Bellingham. Mais le Real Madrid a un coup d'avance et prépare déjà une offensive impressionnante pour l'été prochain.

Le Bayern Munich veut 50M€ pour Davies

D'après le média allemand Bild relayé par AS , le Real Madrid aimerait réussir à convaincre le Bayern Munich de laisser partir son latéral gauche canadien à qui il ne reste qu'un an de contrat : Alphonso Davies. Le club madrilène serait prêt à mettre 40M€, mais le club bavarois en attendrait au moins 50M€.

Davies, Mbappé et c'est tout