«Un profil rare», l’OM a tiré le gros lot sur le mercato

Après Pierre-Emerick Aubameyang, l'OM a mis la main sur un nouvel attaquant. Le club marseillais a signé Iliman Ndiaye, présenté à la presse ce lundi. Présent à ses côtés, Pablo Longoria est revenu sur ce dossier, qui a connu de multiples rebondissements. Un travail de longue haleine, qui a finalement payé.

L'histoire est belle. Né à Marseille et passé par le centre d'entraînement de l'OM, Iliman Ndiaye a connu plusieurs années d'errance avant de retrouver la confiance à Sheffield United. Ses prestations ont éveillé l'intérêt de l'OM, qui a décidé de passer à l'offensive. Dans ce dossier, Pablo Longoria est passé par toutes les émotions. Ndiaye avait, un temps, envisagé de poursuivre sa carrière en Angleterre avant de changer d'avis. A 23 ans, l'attaquant s'est engagé jusqu''en 2028 avec l'OM et réalise, ainsi, son rêve de gamin.

Longoria raconte les discussions avec Ndiaye

Présent en conférence de presse, Longoria a reconnu que les négociations ont été longues dans ce dossier. « Les négociations ont été longues. depuis que Marcelino est arrivé, on avait des noms sur la table pour construire notre attaque. Iliman était l'un d'entre eux, il a un profil rare sur le marché. Et on parle aussi d'une vraie histoire, c'est vrai. Mais c'est son talent et le style de jeu que veut mettre en place le coach qui ont orienté cela » a lâché le président de l'OM. Présent à ses côtés, Ndiaye s'est livré sur son transfert avec transparence.

« Je suis très fier de mon choix »