Un malaise éclate à l’OM, le clan d’un joueur se lâche

L'OM n'avance plus. De nouveau tenus en échec dimanche après-midi par Toulouse, les Olympiens ont déçu dans le jeu. Un fait qui détonne quand on voit la qualité de l'effectif avec des joueurs techniques comme Azzedine Ounahi. Mais pour la quatrième fois consécutive, le Marocain est resté sur le banc, ce que n'a pas apprécié son agent.

Rien ne va plus à l'OM. Dimanche, le Vélodrome a fait part de son mécontentement en huant les joueurs de Marcelino, de nouveau tenus en échec dans ce début de saison très morose. Le coach espagnol s'est passé d'Azzedine Ounahi pour la quatrième fois de suite et ce choix n'a pas manqué d'interpeller quand on voit la pauvreté du jeu marseillais. Mehdi Benatia, l'agent du Marocain, a réagi sur les réseaux sociaux.

Marcelino s'explique pour Ounahi

Marcelino a été interrogé sur Azzedine Ounahi après la rencontre face à Toulouse et il a expliqué la mise sur le banc du milieu de terrain marocain. « Je n’ai aucun problème avec lui, mais je dois faire des choix, choisir des joueurs, justifie l'entraîneur marseillais. Je mets toujours sur le terrain les joueurs qui pourront être compétitifs, ceux qui s’entraînent le mieux. Ounahi est un joueur de l’effectif. On va utiliser Ounahi, on l’a déjà utilisé, il a été bon. Mais je dois choisir des joueurs. Ce qu’il doit faire, c’est continuer à faire les efforts à l’entraînement chaque jour pour nous convaincre et montrer qu’il peut être un joueur de plus à utiliser en match », a-t-il martelé. Pour autant, le clan du joueur est à bout.

