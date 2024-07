Un joueur donne son accord, transfert imminent à l’OM ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'OM a décidé d'enclencher le recrutement d'un latéral droit très rapidement dans la foulée de l'annonce du départ de Jonathan Clauss. C'est ainsi que le club phocéen s'intéresserait à Kiliann Sildillia, sous contrat jusqu'en 2026 avec Fribourg. Et le joueur serait d'ailleurs déjà tombé d'accord avec l'OM pour un éventuel transfert.

Cet été, l'OM s'est lancé dans une très large revue d'effectif qui passe notamment par de nombreux départs. Dans cette optique, le club phocéen a notamment bouclé le transfert de Jonathan Clauss qui s'est engagé jusqu'en 2026 avec l'OGC Nice pour environ 5M€. Par conséquent, ce départ va nécessairement engendrer d'autres mouvements puisque Roberto De Zerbi ne peut s'appuyer que sur Amir Murillo et Pol Lirola au poste de latéral droit. Ce qui semble bien léger pour toute la saison d'autant plus que le premier pour lui aussi partir pour libérer une place d'extracommunautaire, tandis que le second revient d'un nouveau prêt peu convaincant à Frosinone.

L'OM à fond sur Sildillia ?

Dans cette optique, l'OM s'intéresserait Kiliann Sildillia selon les informations du Parisien. Le latéral droit de Fribourg, dont le contrat s'achève en juin 2026, serait très intéressé à l'idée de rejoindre le club marseillais, à tel point que l'OM aurait même dégainé une première offre dont le montant n'a pas filtré.

Déjà un accord entre l'OM et Sildillia ?

Et selon les informations de Fabrizio Romano, Kiliann Sildillia aurait même déjà trouvé un accord avec l'OM pour un transfert d'ici la fin du mercato. Le joueur, qui dispute actuellement les JO sous les ordres de Thierry Henry, est très chaud à l'idée de signer à Marseille, convaincu par le discours de Medhi Benatia et Roberto De Zerbi.