Mercato - OM : De Zerbi a choisi le remplaçant de Clauss, il arrive !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, Jonathan Clauss a signé à l'OGC Nice pour environ 5M€, ce qui laisse un vide au poste de latéral droit de l'OM. Dans cette optique, le club phocéen aurait activé la piste menant à Kiliann Sildillia, latéral droit de 22 ans qui évolue à Fribourg. Et ce dernier, présent dans le groupe de Thierry Henry pour les JO, semble très chaud à l'idée de rejoindre le club marseillais.

Très actif dans le sens des départs, l'OM n'en finit plus de dégraisser son effectif. Le dernier joueur à avoir quitté le club phocéen n'est autre que Jonathan Clauss. L'international français s'est effectivement engagé avec l'OGC Nice jusqu'en 2026 pour un transfert qui avoisine les 5M€. Une situation qui prive donc le club phocéen de son latéral droit titulaire et qui pousse Pablo Longoria à s'activer sur le mercato. Il faut dire que pour le moment, seuls Amir Murillo et Pol Lirola sont à disposition de Roberto De Zerbi, mais le premier serait sur le départ pour libérer une place d'extracommunautaire, tandis que le second offre peu de garantie après avoir enchaîné les prêts.

Mercato - OM : Deux grosses offres refusées pour ce transfert https://t.co/sZ6WWtMVu8 pic.twitter.com/rqjYdDaSdE — le10sport (@le10sport) July 26, 2024

Sildillia dans le viseur de l'OM ?

Par conséquent, l'OM ne peut pas envisager une saison avec seulement ces deux latéraux droits à disposition de Roberto De Zerbi. Et cela tombe bien puisque selon les informations du Parisien, le club phocéen a entamé des démarches pour le recrutement de Kiliann Sildillia, sous contrat jusqu'en juin 2026 à Fribourg. Un profil qui aurait d'ailleurs été validé par le nouveau coach marseillais.

Sildillia très chaud pour l'OM ?

Et alors que le joueur est actuellement concerné par les Jeux Olympiques qu'il dispute sous les ordres de Thierry Henry avec l'équipe de France, il aurait été convaincu par le discours tenu par Roberto De Zerbi et Medhi Benatia qui tentent de le convaincre de signer à l'OM. A tel point que Kiliann Sildillia aurait déjà annoncé aux dirigeants de Fribourg son intention de rejoindre la cité phocéenne.