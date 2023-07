Un gros transfert peut provoquer un séisme sur le mercato du PSG

Jean de Teyssière

Le mercato estival du PSG est très agité. Avec les départs de Lionel Messi et Sergio Ramos, c'est un autre joueur qui pourrait quitter le club : Achraf Hakimi. L'international marocain serait suivi de près par Pep Guardiola et Manchester City en cas de départ de Kyle Walker. Et l'international anglais se serait mis d'accord avec le Bayern Munich. Une offensive peut être à prévoir.

Le PSG, après avoir bouclé six nouvelles recrues (Marco Asensio, Milan Skriniar, Kang-In lee, Lucas Hernandez, Manuel Ugarte et Cher Ndour), pourrait bien voir l'un de ses meilleurs joueurs quitter le club. Lionel Messi et Sergio Ramos sont déjà partis et si le PSG souhaite faire venir Bernardo Silva, comme révélé en exclusivité par le 10sport.com, l'opération se complique car il appartient à Manchester City. Mais heureusement, un joueur pisté par Pep Guardiola pourrait décanter les choses.

Walker file vers le Bayern Munich

Compliqué de se projeter dans un club avec lequel on a tout gagné. Après le départ d'Ilkay Gundogan, c'est un autre pilier de Pep Guardiola qui pourrait quitter le club puisque Kyle Walker devrait filer vers le Bayern Munich. Selon Florian Plattenberg, journaliste Sky Allemagne , les deux parties sont tombées d'accord pour un contrat de 2 ans, dont une année en option. Son contrat expirant en 2024, le Bayern Munich n'a maintenant plus qu'à tomber d'accord avec Manchester City pour le transfert de l'Anglais.

Transfert à 200M€, le PSG reçoit un coup de pression https://t.co/OEyIoxsPQO pic.twitter.com/sBT0YMo5iX — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

Hakimi à Manchester City pour remplacer Walker ?