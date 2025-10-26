Un crack quitte le PSG : Il n’a aucun regret !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Grand espoir du PSG, Odsonne Edouard est parti s’exiler au Celtic Glasgow à l’été 2017, après une affaire judiciaire intervenue pendant son prêt à Toulouse en février de la même année. Une erreur de jeunesse pour l’attaquant du RC Lens, alors âgé de 19 ans, qui estime que son expérience à l’étranger lui a permis de se forger.

Élu Titi d’Or 2015 par les supporters du PSG, c’est sous les couleurs de Toulouse qu’Odsonne Edouard a fait ses débuts en professionnel. Alors prêté au TFC, l’attaquant du RC Lens, qu’il a rejoint l’été dernier, avait été impliqué dans une affaire judiciaire en février 2017, après avoir tiré sur un passant avec un pistolet à billes, des faits pour lesquels il a été condamné à quatre mois de prison avec sursis.

« Ma force de caractère a fait que je me suis vite relevé de cette affaire » « Une période assez compliquée. Mais ma force de caractère a fait que je me suis vite relevé de cette affaire, j'ai pu prouver, sur et en dehors du terrain, que c'était une erreur de jeunesse et montrer mon bon visage. Bien sûr, c'est un regret », a confié Odsonne Edouard auprès de L’Équipe. Après son prêt à Toulouse, il quitte de nouveau le PSG, cette fois-ci pour le Celtic Glasgow, où il restera quatre ans.