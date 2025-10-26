Un crack quitte le PSG : Il n’a aucun regret !

Grand espoir du PSG, Odsonne Edouard est parti s’exiler au Celtic Glasgow à l’été 2017, après une affaire judiciaire intervenue pendant son prêt à Toulouse en février de la même année. Une erreur de jeunesse pour l’attaquant du RC Lens, alors âgé de 19 ans, qui estime que son expérience à l’étranger lui a permis de se forger.
Élu Titi d’Or 2015 par les supporters du PSG, c’est sous les couleurs de Toulouse qu’Odsonne Edouard a fait ses débuts en professionnel. Alors prêté au TFC, l’attaquant du RC Lens, qu’il a rejoint l’été dernier, avait été impliqué dans une affaire judiciaire en février 2017, après avoir tiré sur un passant avec un pistolet à billes, des faits pour lesquels il a été condamné à quatre mois de prison avec sursis.
« Ma force de caractère a fait que je me suis vite relevé de cette affaire »
« Une période assez compliquée. Mais ma force de caractère a fait que je me suis vite relevé de cette affaire, j'ai pu prouver, sur et en dehors du terrain, que c'était une erreur de jeunesse et montrer mon bon visage. Bien sûr, c'est un regret », a confié Odsonne Edouard auprès de L’Équipe. Après son prêt à Toulouse, il quitte de nouveau le PSG, cette fois-ci pour le Celtic Glasgow, où il restera quatre ans.
« Partir à l'étranger à 19 ans m'a ouvert les yeux »
« Après, j'étais jeune, on fait tous des erreurs. Je suis parti un peu sur un coup de tête, et le Celtic était la meilleure opportunité. Mais je savais qu'un jour, j'allais retourner en Ligue 1. Lors de ma première saison pro au TFC, je n'étais pas assez préparé mentalement ou physiquement. Partir à l'étranger à 19 ans m'a ouvert les yeux, m'a aidé dans mon développement personnel. Ça fait partie de mon parcours et pour rien au monde je ne le changerais », a ajouté Odsonne Edouard.