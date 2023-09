Un crack déclare sa flamme, le PSG peut exulter

Thomas Bourseau

Le PSG a formé un crack en la personne de Warren Zaïre-Emery (17 ans) qui a su en l’espace de quelques semaines seulement à se mettre Luis Enrique dans la poche. L’entraîneur du Paris Saint-Germain a adoubé son milieu de terrain qui devrait rapidement prolonger dans le club où il espère jouer le plus longtemps possible.

Comme ce fut le cas avec Mamadou Sakho, Presnel Kimpembe, Adrien Rabiot ou encore plus récemment Tanguy Kouassi, Warren Zaïre-Emery est lui aussi issu du centre de formation du PSG et se fait petit à petit une place de premier choix au sein de l’équipe première du Paris Saint-Germain.

Luis Enrique adoube Warren Zaïre-Emery

Le milieu de terrain de 17 ans impressionne Luis Enrique qui ne cesse de compter sur lui depuis sa nomination en tant qu’entraîneur du PSG. En attestent le fait qu’il ait disputé l’intégralité des matchs face à Lorient et Toulouse et a joué 85 minutes face à Lens la semaine dernière. Le technicien espagnol a d’ailleurs dressé un constat plus que flatteur envers la pépite du PSG dernièrement.



« Zaïre-Emery, je l’adore, sans aucun doute, c’est un joueur incroyable. Il a 17 ans, il a tout pour devenir un des éléments les plus importants de l’effectif. C’est un joueur très travailleur, très technique. J’ai la chance d’avoir un diamant brut ».

Luis Enrique interpelle le boss du PSG sur le mercato https://t.co/osyjNXA4JC pic.twitter.com/a6PApEnhC5 — le10sport (@le10sport) September 2, 2023

Une prolongation en vue, «J’espère que ça va continuer le plus longtemps possible»