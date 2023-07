Un crack choisit le PSG, il lâche un énorme aveu

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent en Espagne depuis son adolescence, Kang-In Lee a décidé de quitter son cocon et de tenter l'aventure au PSG. L'international sud-coréen s'est engagé pour cinq saisons avec le club parisien. Mais le milieu de terrain aurait pu choisir de poursuivre sa carrière en Espagne. Diego Simeone a reconnu son intérêt en conférence de presse.

Agé de 22 ans, Kang-In Lee est la recrue inattendue du PSG. Formé à Valence, le joueur évoluait depuis 2021 à Majorque. En Espagne, le milieu de terrain a pu développer ses qualités techniques et pourrait faire forte impression en Ligue 1. Dribbleur, Kang-In Lee a déjà impressionné lors de sa première apparition sous le maillot parisien vendredi dernier à l'occasion d'un match amical face au Havre.

« C'est un bonheur de pouvoir rejoindre le Paris Saint-Germain »

Recruté contre un chèque de 22M€, sans compter les bonus, Kang-In Lee pourrait être la belle surprise du PSG. Lors de sa première interview à un média français, le joueur était ravi de débuter cette nouvelle aventure. « C'est un bonheur de pouvoir rejoindre le Paris Saint-Germain, c'est l'un des plus grands clubs du monde, avec certains des plus grands joueurs du monde. J'ai hâte de commencer cette nouvelle aventure » avait lâché Kang-In Lee aux médias du PSG.

« Il y avait de l’intérêt et des discussions, mais... »