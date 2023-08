Un conflit éclate avec le Qatar, le PSG sur le point de lâcher une bombe ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le 10Sport.com en mars dernier, il n'était pas question pour le Qatar de se séparer de Luis Campos avant le début du mercato estival. Mais le feuilleton Kylian Mbappé, qui a démarré, pourrait bien relancer son avenir dans la capitale. Selon certaines sources, le PSG pourrait prendre une décision dès le mois de septembre.

Arrivé l'été dernier au PSG, Luis Campos a perdu énormément de crédit après deux mercatos plutôt ratés. Mais le Portugais en a conservé suffisamment pour rester en place lors de ce mercato estival. Comme annoncé par le 10Sport.com en mars dernier, il n'a jamais été question de se séparer du conseiller sportif du PSG ces derniers mois. Mais il y a quelques jours, L'Equipe a relancé son avenir en annonçant qu'il pourrait être remercié en cas de départ de Kylian Mbappé, dont il est proche.

PSG : Mbappé a fait son choix pour 240M€ https://t.co/3s44ScTMAn pic.twitter.com/Q0nvoI2jK4 — le10sport (@le10sport) August 10, 2023

Luis Campos dans le collimateur du Qatar ?

Invité d'un live organisé par MAC Space , Abdellah Boulma a fait le point sur l'avenir de Luis Campos. Selon le journaliste, le Portugais serait, effectivement, discuté en interne. Mais interrogé il y a quelques mois sur son avenir, le responsable avait nié les rumeurs de départ. « L’étau se resserrait d’une certaine manière sur Campos. On disait qu’il n’allait pas forcément rester la saison prochaine. J’avais contacté directement Campos qui m’avait balayé d’un revers de main cette information » a lâché Boulma ce jeudi.

Réponse en septembre ?