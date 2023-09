Un cadre des Bleus recale en direct le PSG et Mbappé pour son transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Formé au PSG, Adrien Rabiot avait quitté la capitale par la petite porte en 2019 en choisissant de ne pas prolonger son bail, de quoi entraîner sa mise à l’écart du groupe durant une partie de la saison. Désormais âgé de 28 ans, le nom du milieu de terrain avait été cité durant le mercato pour un retour du côté du Parc des Princes. Néanmoins, le principal intéressé assure ne pas être intéressé pour l’heure.

Avec douze arrivées, en comptant le retour de Xavi Simons qui s’est engagé dans la foulée en prêt à Leipzig, le PSG a enflammé le mercato cet été. Et une fois encore, les pistes étaient nombreuses dans la capitale. Il a notamment été question d’un retour d’Adrien Rabiot dans la capitale, ce dernier arrivant à la fin de son contrat avec la Juventus. Finalement, l’international français a décidé de prolonger à Turin, et ce malgré l’absence de Ligue des champions lors de ce nouvel exercice.

⚽️ Nommé pour le #BallonDor 2023, Randal Kolo Muani intègre le cercle fermé des joueurs du #PSG sélectionnés parmi les 30 finalistes.🔴🔵 Weah, Zlatan, Mbappé, Messi… Ils sont désormais 17. Vous les avez ?On en parle sur @Le10Sport 📝⬇️https://t.co/fF2cdkQ5mK — Bernard Colas (@BernardCls) September 7, 2023

La piste Rabiot n’a pas été plus loin

Le PSG n’a donc pas profité de la situation contractuelle d’Adrien Rabiot pour le rapatrier, et ce alors que plusieurs de ses coéquipiers en équipe de France ont signé à Paris, à l'instar de Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani, recrutement vu d'un très bon œil par Kylian Mbappé. Un scénario qui n’était de toute façon pas dans les plans du principal intéressé comme il l’a avoué ce jeudi soir après la victoire des Bleus au Parc des Princes contre l’Irlande (2-0).

« Un retour au PSG ? Je ne suis pas du tout là-dessus »