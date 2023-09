Le PSG fait un cadeau à Didier Deschamps

Arnaud De Kanel

Depuis l'Arrêt Bosman, les internationaux de chaque sélections ne jouent plus dans les mêmes clubs et cela rend la tâche compliquée aux sélectionneurs. Mais grâce au mercato estival, le PSG a reconstitué ce qui devrait ressembler au trio d'attaque de l'équipe de France pour l'Euro 2024. Un bien beau cadeau offert à Didier Deschamps.

Le PSG s'est montré très actif sur le mercato en enregistrant 12 recrues. Avec les départs de Neymar et de Leo Messi, le club de la capitale a du passer par la refonte de son attaque. Ousmane Dembélé et Randal Kolo-Muani, entre autres, ont alors été recrutés par le PSG pour former le trio offensif avec Kylian Mbappé. Et mine de rien, cela va rendre un sacré service à Didier Deschamps.

Un attaquant du PSG remonté contre ses dirigeants ? https://t.co/dFBmGPHva3 pic.twitter.com/Xhfi2t9Dc6 — le10sport (@le10sport) September 7, 2023

Le recrutement du PSG bénéfique pour l'équipe de France

Dans le football moderne, rares sont les sélections où plusieurs joueurs d'un même secteur jouent dans le même club. L'équipe de France peut s'en vanter car grâce au PSG, le trio d'attaque pour lequel devrait opter Didier Deschamps lors du prochain Euro a été formé. Ainsi, Kylian Mbappé, Randal Kolo-Muani et Ousmane Dembélé vont pouvoir apprendre à se connaitre sur le terrain en club et ils arriveront en sélection parfaitement rodés. Un atout indéniable pour Didier Deschamps. « Ce n'est pas quelque chose de négatif. Le fait de se côtoyer à l'entraînement va permettre d'améliorer leur relation, d'avoir des repères plus importants, des automatismes. Après ils peuvent jouer de manière différente en club et en sélection », confiait le sélectionneur des Bleus à ce sujet. Et le vestiaire partage cette opinion.

«C'est un plus»