Un attaquant signe à l’ASSE et balance sur son transfert

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato hivernal, l’ASSE souhaitait se renforcer offensivement. Oliver Dall’Oglio a obtenu de nouvelles armes, les trouvant notamment à Augsbourg. En effet, les Verts se sont servis au sein du club allemand, rapatriant d’anciens habitués de la Ligue 1 avec les prêts d’Irvin Cardona et Nathanaël Mbuku. Ce dernier jouait peu du côté de l’Allemagne et le voilà aujourd’hui à l’ASSE pour tenter de se relancer.

En janvier, l’ASSE a accueilli de nouvelles têtes, ça a notamment été le cas de Nathanaël Mbuku. Révélé sous le maillot de Reims, l’attaquant a été prêté sans option d’achat par Augbsourg. Le voilà donc aujourd’hui au sein de l’effectif d’Olivier Dall’Oglio à Saint-Etienne. Une nouvelle aventure pour Mbuku à propos de laquelle il s’est exprimé ce mardi.

« Je n’ai pas réfléchi, j’ai foncé »

C’est donc sous le maillot de l’ASSE que Nathanaël Mbuku dispute cette seconde partie de saison. Ayant posé ses valises dans le Forez, le Stéphanois s’est confié sur son arrivée à l’ASSE pour Envertetcontretous , expliquant : « C’est une très bonne adaptation. Je connaissais la plupart des joueurs donc ça a été plus facile pour moi. J’avais pris des infos auprès de Mathieu Cafaro et Irvin Cardona qui était avec moi à Augsbourg. Il m’a dit que le club était top, que les infrastructures sont tops, que le groupe vivait bien. Je n’ai pas réfléchi, j’ai foncé. Je me sens bien intégré. (…) Je dois tout donner pour ce club, un club mythique. Je dois amener ma pierre à l’édifice avec mes qualités footballistiques, mon état d’esprit, ma fraîcheur. C’est une bonne occasion pour moi de me relancer car je n’avais pas beaucoup de temps de jeu à Augsbourg. Petit à petit la forme revient et j’espère atteindre mon meilleur niveau ».

« Si on te recrute ce n’est pas pour rien »