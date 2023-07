Un attaquant débarque à l’OM, il annonce du lourd

La rédaction

Après Pierre-Emerick Aubameyang, l'OM a recruté un nouvel attaquant. Ce lundi soir, le club marseillais a officialisé l'arrivée d'Ismaïla Sarr en provenance de Watford. Le joueur de 25 ans, recruté contre un chèque de 13M€, s'est engagé pour cinq saisons avec l'OM. Selon le journaliste sénégalais Sahel Cissokho, cette somme devrait vite être rentabilisée.

« Ismaïla Sarr c’est un joueur frisson »

« Ismaïla Sarr c’est un joueur ‘frisson’, qui percute, va très vite, il donne des coups de reins et accélère. C’est un joueur vraiment intéressant, surtout dans le couloir gauche, il a donné beaucoup de satisfaction en équipe nationale, surtout lors de la dernière CAN. Il est arrivé blessé, a forcé pour jouer et au final le Sénégal a remporté la compétition. A côté de Sadio Mané c’est un des tauliers de l’équipe nationale. Malgré parfois sa maladresse devant le but c’est un joueur qui se crée beaucoup d’occasions. C’est vrai qu’à 25 ans maintenant, on l’attendait peut-être plus haut, peut-être dans le top 5 des clubs européens. » a confié le journaliste de Med1TV . Selon Cissokho, Sarr pourrait marcher sur les pas d'une légende sénégalaise, un certain Mamadou Niang.

« Je ne me fais pas de soucis »