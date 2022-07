Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid : Après l'échec Mbappé, Ancelotti tente un nouveau coup

Publié le 29 juillet 2022 à 18h30 par Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé a finalement prolongé son contrat avec le PSG, le Real Madrid doit dénicher un autre buteur pour épauler Karim Benzema. Sachant qu'Edin Dzeko, Timo Werner ou encore Edinson Cavani auraient été proposés à Carlo Ancelotti, ce dernier préférerait plutôt miser sur Armando Broja. En effet, le coach merengue aurait approché Chelsea pour tenter de boucler le transfert du crack de 20 ans.

Engagé initialement jusqu'au 30 juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé est passé tout près de signer au Real Madrid. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 parisien avait un accord oral avec le club merengue pour un transfert libre et gratuit cet été depuis le mois de janvier. Toutefois, Kylian Mbappé a finalement décidé de snober le Real Madrid pour parapher un nouveau bail de trois saisons avec le PSG.

Edin Dzeko, Timo Werner et Edinson Cavani proposés au Real Madrid ?

Alors que Kylian Mbappé lui a échappé, le Real Madrid se retrouve sans solution pour venir épauler Karim Benzema au centre de son attaque. Comme l'a précisé Mundo Deportivo , Carlo Ancelotti ne serait pas du tout séduit par Mariano Diaz et Luka Jovic. D'ailleurs, le buteur serbe vient de signer librement et gratuitement à la Fiorentina. A en croire le média espagnol, seul Borja Mayoral pourrait satisfaire Carlo Ancelotti, mais il serait sur le point de rejoindre Getafe sous la forme d'un transfert d'environ 10M€.

Carlo Ancelotti a approché Chelsea pour Armando Broja

Après avoir échoué avec Kylian Mbappé, le Real Madrid aurait aimé boucler le transfert de Gabriel Jesus, comme précisé par Mundo Deportivo . Toutefois, le club emmené par Carlo Ancelotti n'a plus de place extracommunautaire dans son effectif, ayant déjà Vinicius Jr, Rodrygo et Eder Militao à disposition. Ainsi, la direction de la Maison-Blanche a laissé filer Gabriel Jesus vers Arsenal.

Everton et Newcastle également dans le coup pour Armando Broja ?