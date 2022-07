Mercato

Un prétendant confirmé pour Cristiano Ronaldo sur le marché ?

Cristiano Ronaldo veut quitter Manchester United dès cet été, lui qui veut absolument jouer la Ligue des champions la saison prochaine. Même si les Mancuniens restent inflexibles et veulent garder leur star, le nom du Portugais a été lié à de nombreux clubs. Si l’Atlético Madrid semble actuellement la piste la plus chaude, un prétendant rode toujours…

Manchester United sort d’une saison compliquée en Premier League. Les Red Devils n’ont même pas réussi à se qualifier en Ligue des champions, ce que ne peut accepter Cristiano Ronaldo. Le Lusitanien aurait donc demandé son départ dès cet été. Si Manchester United s’est montré ferme sur le dossier et souhaite que le quintuple Ballon d’Or honore son contrat jusqu’au bout, plusieurs clubs seraient intéressés.

L’Atlético Madrid en pole

Ainsi, le Sporting, Naples, l’AS Rome, le Bayern, Chelsea, le PSG et même le FC Barcelone ont été liés à Cristiano Ronaldo. Si l’ancienne légende du Real Madrid aurait préféré le Bayern et Chelsea, les deux clubs l’ont recalé. Mais ces derniers temps, un club est arrivé dans la course : l’Atlético Madrid. Cette piste serait même actuellement la plus chaude.

Naples pense aussi à CR7, mais…