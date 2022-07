Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un rêve d’Al-Khelaïfi fixé… à 1 milliard d'euros

Publié le 24 juillet à 18h00 par Bernard Colas

Après être parvenu à prolonger le bail de Kylian Mbappé, le PSG avait l’espoir de jouer un mauvais tour de plus au Real Madrid en convainquant Vinicius Jr de prendre le chemin de la capitale française. Cependant, l’international auriverde veut s’imposer chez les Merengue et aurait prolongé, permettant à Florentino Pérez d’insérer dans son bail une clause libératoire colossale.

En prolongeant Kylian Mbappé, le PSG a joué un terrible tour au Real Madrid, qui s’imaginait déjà pouvoir compter sur les services de l’international français pour la nouvelle saison à venir. Cependant, le numéro 7 du Paris Saint-Germain a bien prolongé son contrat jusqu’en juin 2025, et le club a entamé une petite révolution dans ses rangs dont pourrait notamment faire les frais Neymar, qui a perdu son statut d’intouchable. Engagé jusqu’en juin 2023, Lionel Messi pourrait de son côté disputer sa dernière saison avec le PSG, qui avait un rêve pour remodeler son secteur offensif.

La tentative du PSG avec Vinicius Jr

Il y a quelques semaines, le quotidien Marca a révélé que le PSG avait effectué un pressing continu depuis novembre dernier pour convaincre Vinicius Jr de ne pas renouveler son bail avec le Real Madrid s’achevant en juin 2024 afin de le recruter libre. L’attaquant de 22 ans sort d’une grosse saison chez les Merengue et a la cote depuis plusieurs années du côté du PSG. Pour parvenir à ses fins, le club de la capitale aurait proposé un salaire annuel de 40M€ nets à Vinicius Jr, soit douze fois plus que ses émoluments actuels et quatre fois plus que la proposition du Real Madrid pour prolonger. Une offre XXL qui n’aura pas suffi à convaincre la pépite brésilienne, avec qui les contacts auraient pris fin en mars.

« C'est le meilleur club du monde et je ne veux pas partir »

« Je suis heureux ici et je suis sur le point de renouveler mon contrat. C'est le meilleur club du monde et je ne veux pas partir, je veux rester ici le plus longtemps possible. Je veux être comme Marcelo, Benzema ou Modric, comme ces joueurs qui sont ici depuis si longtemps et qui ont marqué l’histoire. Je suis de Madrid et je suis heureux ici », déclarait Vinicius Jr en mai dernier au micro de la Cadena SER , au moment d’être interrogé sur l’intérêt du PSG à son égard. Longtemps évoquée, la prolongation du Brésilien au Real Madrid serait désormais bouclée.

Vinicius Jr a prolongé, avec une clause exorbitante

Ce dimanche, le journaliste Fabrizio Romano annonce en effet que Vinicius Jr a signé son nouveau contrat avec le Real Madrid. L’ancien joueur de Flamengo est désormais engagé jusqu’en 2027, de quoi mettre fin aux espoirs du PSG de le recruter dans un avenir proche. Avec ce nouveau bail, le Real Madrid sécurise l’avenir de son attaquant puisqu’une clause d’un milliard d’euros aurait été incluse dans son contrat. L’annonce officielle ne devrait désormais plus tarder.