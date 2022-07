PSG : Campos se fait recaler pour le transfert de Wijnaldum

Foot - Mercato - PSG

Arrivé libre en provenance de Liverpool l’été dernier, Georginio Wijnaldum pourrait déjà faire ses valises et quitter le PSG cet été. N’ayant pas convaincu dans la capitale, le Néerlandais pourrait rebondir en Serie A, où l’AS Roma serait intéressée par un prêt. D’ailleurs, le joueur de 31 ans pousserait pour que ce transfert ait bien lieu. Luis Campos, lui, aurait tenté un coup audacieux pour trouver un accord avec le club romain. Mais il se serait fait recaler.

L’été dernier, le PSG s’était tourné vers le marché des agents libres pour se renforcer. C’est dans cette optique que Georginio Wijnaldum a rejoint la capitale. En fin de contrat avec Liverpool, le Néerlandais est arrivé librement à Paris et était considéré comme le renfort tant attendu pour accompagner Marco Verratti au milieu de terrain. Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu pour le joueur de 31 ans, qui ne s’est pas du tout imposé dans l’entrejeu de Mauricio Pochettino. Seulement un an après son arrivée, Georginio Wijnaldum pourrait d’ailleurs déjà partir. Son profil intéresserait l’AS Roma de José Mourinho, qui aimerait l’accueillir en prêt. Et les choses évolueraient dans le bon sens entre les deux clubs.

🚨🔥 #Wijnaldum, the talks between #ASRoma and #PSG continue positively. The 🇳🇱 player is pushing for the transfer. 🔎 Now the focus of the negotiation is on the salary: the 🟡🔴 could cover about 40/50% of the current wage of the midfielder (around €9M/season).🐓⚽ #Transfers pic.twitter.com/C2oJgY9IpF