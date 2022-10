Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Sur le mercato, Luis Campos se fait recaler

Publié le 14 octobre 2022 à 23h00

Thomas Bourseau

Xavi Simons (19 ans) a quitté le PSG au bout de trois saisons sans jamais pouvoir régulièrement s'exprimer avec l'équipe première. De quoi inciter Luis Campos à nourrir des regrets, cependant, le conseiller football du Paris Saint-Germain ne pourrait pas facilement rapatrier le Néerlandais qui a fait un gros point sur sa situation au PSV Eindhoven.

Conseiller football du PSG, Luis Campos aurait souhaité conserver Xavi Simons sur le long terme avant que ce dernier ne prenne la décision de rejoindre le PSV Eindhoven par le biais de son statut d’agent libre lors du dernier mercato estival. En effet, le projet initial de Campos aurait été de prolonger le bail de Simons et de le prêter dans la foulée au PSV. Chose qui ne s’est pas faite. Et d’après Eindhovens Dagblad , le PSG disposerait d’une clause de rachat se situant entre les sommes de 10 et 12M€.

Pas de clause de rachat favorisant le PSG pour Simons

Pour autant, il semble que la vérité soit tout autre. Et c’est du moins ce que Xavi Simons a tenu à faire savoir par lui-même lors d’une interview accordée aux médias du club néerlandais. « Il est vrai que j'ai une clause, mais c'est une clause entre moi et le PSV et donc pas avec le Paris Saint-Germain ».

Mercato - PSG : Xavi Simons lâche une vérité sur un retour à 12M€ https://t.co/Km5W48u9MA pic.twitter.com/Peg8cG9ecN — le10sport (@le10sport) October 14, 2022

Xavi Simons ne veut pas changer de club

Par la suite, Xavi Simons a expliqué dans des propos relayés par AD , que changer une nouvelle de club à l’issue de la saison afin de potentiellement retrouver le PSG n’était actuellement pas dans ses plans. « Si je voulais aller au PSG à la fin de l'année, je pourrais partir pour un certain montant. Mais honnêtement, ce n'est pas dans ma tête de déménager à nouveau ».

«Je suis bien installé ici, je me sens bien»