Mercato - PSG : Annoncé sur le retour, Xavi Simons lâche déjà sa réponse

Publié le 14 octobre 2022 à 19h15

Thomas Bourseau

Xavi Simons est au coeur de rumeurs sur le marché des transferts dans le cadre d’un retour au PSG par le biais d’une clause de rachat. Cependant, Simons refuse de quitter le PSV Eindhoven de sitôt.

Xavi Simons n’est plus un joueur du PSG depuis le dernier mercato estival qui a sonné le glas de son aventure de trois saisons au Paris Saint-Germain. En effet, le milieu de terrain néerlandais de 19 ans a rejoint le PSV Eindhoven et ce, par le biais d’un statut d’agent libre. Cependant, le Paris Saint-Germain n’aurait pas vraiment tout perdu puisqu’il est spécifié dans la presse que le PSG disposerait d’une clause de rachat comprise entre 10 et 12M€ et qui pourra être exercée dès la fin de la saison.

Xavi Simons affirme l’existence d’une clause, mais pas en faveur du PSG

Invité à s’exprimer sur les rumeurs dont il fait l’objet dans la presse, Xavi Simons a tenu à éclaircir la chose à l’occasion d’un entretien accordé aux médias du PSV Eindhoven et dans des propos rapportés par AD . « Il est vrai que j'ai une clause, mais c'est une clause entre moi et le PSV et donc pas avec le Paris Saint-Germain ».

« Ce n'est pas dans ma tête de déménager à nouveau »