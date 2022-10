Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi Simons lâche une vérité sur un retour à 12M€

Publié le 14 octobre 2022 à 18h15

Thomas Bourseau

Xavi Simons (19 ans) a plié bagage à la dernière intersaison et a choisi de troquer la tunique du PSG pour celle du PSV Eindhoven. Et alors qu’il est question d’un éventuel retour à Paris pour le Néerlandais grâce à une clause de rachat s’élevant à 12M€, ladite clause n’est pas à disposition du Paris Saint-Germain d’après Simons.

Contre toute-attente, Xavi Simons a quitté le PSG à la dernière saison sans y prolonger en amont son contrat. Le journaliste Fabrizio Romano avait assuré que le milieu de terrain de 19 ans avait apposé sa signature sur un nouveau contrat proposé par le Paris Saint-Germain avant d’être dans la foulée prêté au PSV Eindhoven. Mais finalement, Simons a plié bagage et s’est engagé librement avec le club néerlandais.

Une clause de rachat à 12M€ ?

À en croire les informations d’ Eindhovens Dagblad , le PSG aurait la possibilité de rapatrier Xavi Simons dès la fin de saison grâce à une clause de rachat incluse dans le deal passé avec le PSV Eindhoven dont le montant se trouverait entre 10 et 12M€.

« C'est une clause entre moi et le PSV »