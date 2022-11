Transferts - PSG : Neymar, Endrick… La promesse du Real Madrid sur le mercato

Thomas Bourseau

Florentino Pérez a manqué le train pour Neymar par le passé. Et le président du Real Madrid ne voudrait pas connaître un tel échec. De quoi l’inciter à se frotter au PSG pour Endrick, sensation de 16 ans du football brésilien.

Par le passé, le Real Madrid a manqué le gros coup Neymar lorsqu’il n’était qu’un adolescent. Par la suite, le Brésilien a débarqué au FC Barcelone à l’été 2013 et a fait les beaux jours du Barça . Un échec qui semblerait hanter encore à ce jour Florentino Pérez. Au point où le président du Real Madrid se serait juré de ne plus refaire la même erreur à l’avenir, quitte à jouer un sale tour au PSG avec Endrick.

«Florentino Perez a juré de ne plus jamais manquer le meilleur jeune joueur du Brésil»

« Après Neymar, Florentino Perez a juré de ne plus jamais manquer le meilleur jeune joueur du Brésil. Ils ont eu Vini Jr, Rodrygo et Reinier, mais c'est le gars qu'ils pensent être vraiment spécial. C'est leur Wayne Rooney, il est plus apprécié que Neymar à l'heure actuelle ». a confié Graeme Bailey pour The Talking Transfers Podcast ces dernières heures.

Mercato - PSG : Neymar pourrait coûter au Qatar une piste chaude https://t.co/nyfSX6lyT2 pic.twitter.com/7sNxZVJRaN — le10sport (@le10sport) November 19, 2022

Le Real Madrid a un vrai avantage pour Endrick

En outre, le journaliste de 90min a confié que le père d’Endrick, attaquant de 16 ans de Palmeiras, pourrait débarquer à Madrid pour s’entretenir avec les dirigeants merengue dans le cadre d’un transfert au Real Madrid. « Il ne peut pas rejoindre une équipe européenne avant 2024, mais il peut signer quelque chose avant. Son père a dit qu'ils allaient faire un voyage de plus à Madrid, ils ont fait le tour de l’Europe ».

«Madrid pense fondamentalement que c'est déjà une affaire conclue»