Transferts - PSG : Mbappé a refusé une fortune !

Durant la saison 2015-2016, Kylian Mappé joue ses premiers matchs en tant que footballeur professionnel, alors qu’il n’a que 16 ans. Avec l’AS Monaco, il jouera au final deux saisons, bien aidé par Leonardo Jardim, qui savait comment faire de lui un joueur extraordinaire. Au point de refuser de nombreuses offres alléchantes, avant de filer au PSG à l’été 2017.

La carrière d’un joueur tient souvent à peu de choses. Le moindre choix est important et au vu de la carrière de Kylian Mbappé après son départ de Monaco, il peut remercier Leonardo Jardim, son entraîneur sur le Rocher.

Équipe de France : Après la polémique, Mbappé sort du silence https://t.co/b53UvWv5hK pic.twitter.com/0m7XWrBbNv — le10sport (@le10sport) October 11, 2024

Jardim convainc la mère de Mbappé de rester à Monaco

Au cours d’une interview accordée à BeIN Sports, Leonardo Jardim, l’ancien entraîneur de l’AS Monaco qui a lancé Kylian Mbappé en professionnel se souvient de la première intersaison : « Je me rappelle, à la fin de sa première saison, il peut quitter l’AS Monaco, il a beaucoup d’offres. Sa maman a voulu me parler et je lui ai dit que si elle voulait que son fils devienne un joueur de très haut niveau, je dois d’abord faire de lui un joueur de football. Il doit rester à Monaco. »

«Il réussit sa deuxième année, puis il va au PSG»

« Malgré les offres, l’argent, il reste avec nous et il réussit sa deuxième année, poursuit Jardim. Puis il va au PSG. » Il y deviendra le meilleur buteur de l’histoire du club, avant de partir cet été pour le Real Madrid.