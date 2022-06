Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Mauro Icardi bloque le mercato de Luis Campos

Publié le 30 juin 2022 à 22h15 par Axel Cornic

Devenu un véritable poids pour le Paris Saint-Germain cette saison, Mauro Icardi est clairement poussé vers la sortie. Son remplaçant est d’ailleurs déjà trouvé avec Gianluca Scamacca, mais pour le moment Luis Campos ne peut rien faire, alors que tout semble d’ores et déjà bouclé pour le transfert de l’attaquant de Sassuolo.

Arrivé avec l’étiquette de bourreau des surfaces, Mauro Icardi a connu un net déclin au Paris Saint-Germain. Cette saison ses frasques extra-sportives ont été plus remarquées que ses buts et la décision a donc été prise de li trouver un nouveau club. Mais justement, l’Argentin ne croule pas sous les offres et pour le moment les seules pistes praticables semblent extrêmement compliquées.

Le clan Icardi travaille à un départ

C’est le cas avec Monza, ambitieux promu de Serie A qui a récemment fait part d'un certain intérêt par le biais de son administrateur délégué, Adriano Galliani. Il Corriere dello Sport explique que pour le moment un tel transfert est très improbable, mais c’est sans compter sur Wanda Nara. Mise au courant de la volonté du PSG, la compagne et agent de Mauro Icardi pourrait utiliser ses relations pour trouver un compromis avec le club lombard.

Tout est bloqué pour Scamacca