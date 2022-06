Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wanda Nara pourrait débloquer le transfert d’Icardi

Publié le 30 juin 2022 à 17h10 par Axel Cornic

Poussé vers la sortie après une saison très décevante, Mauro Icardi ne semble pas crouler sous les offres. Ses demandes semblent avoir refroidi tout le monde et du côté du Paris Saint-Germain on se demande comment Antero Henrique pourra bien faire pour s’en débarrasser. Et si la solution venait finalement de Wanda Nara, compagne et agent de l’attaquant du PSG ?

Il est l’un des dossiers délicats de ce début de mercato estival, du côté du Paris Saint-Germain. Plus du tout dans les plans du club après une saison catastrophique, Mauro Icardi semble être l’un des principaux candidats au départ. Le problème c’est que l’attaquant gagne actuellement 10M€ net par an au PSG et ce ne sont pas ses prestations qui vont faire monter l’intérêt.

« Icardi ? Je ne me souviens pas avoir dit "c'est impossible"... »

Une piste assez surprenante a fait surface en Italie, après que les portes de la Juventus ou encore de l’AS Roma et de l’AC Milan se sont fermées. Interrogé sur une possible arrivée de Mauro Icardi a Monza lors de ce mercato, Adriano Galliani a en effet fait une sortie assez remarquée en déclarant : « Icardi ? Je ne me souviens pas avoir dit "c'est impossible"... ». Suffisant pour lancer les spéculations au sujet d’une possible arrivée de l’attaquant du PSG chez l’ambitieux promu de Serie A.

