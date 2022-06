Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un autre transfert important prend forme

Publié le 30 juin 2022 à 16h10 par Arthur Montagne

Très actif sur le mercato, Luis Campos prépare plusieurs transferts et certains sont très avancés à l'image de celui de Vitinha qui devrait être la première recrue estival du PSG. Mais ce n'est pas tout puisque d'autres renforts dans l'entrejeu sont attendus, à l'image de Renato Sanches qui serait à Paris pour négocier son contrat.

Nomme conseiller football du PSG il y a quelques jours, Luis Campos est sur tous les fronts sur le mercato. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club de la capitale accélère pour le transfert de Renato Sanches et a transmis une offre de 10M€ au LOSC. L'international portugais serait très chaud pour retrouver Christophe Galtier et Luis Campos qui lui ont permis de se relancer à Lille.

Renato Sanches est à Paris

Et visiblement, ça chauffe pour ce transfert puisque selon les informations de Foot Mercato , Renato Sanches serait actuellement à Paris. Il aurait été aperçu avec ses représentants au Camp des Loges afin de discuter de son futur contrat. Le Portugais, dont le bail prend fin dans un an au LOSC, aurait vu le PSG se rapprocher de ses exigences salariales, à savoir 6M€ par an. Les deux clubs devront ensuite tomber d'accord.

Un deuxième portugais au PSG

Et si le PSG boucle le transfert de Renato Sanches, ce ne sera peut-être pas le premier milieu de terrain portugais à signer à Paris cet été. Et pour cause, comme révélé par la presse portugaise ce jeudi, Vitinha passe sa visite médicale préalable à la signature d'un contrat de 5 ans au PSG.