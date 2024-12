Transferts - PSG : Luis Enrique plombe un deal à 50M€ !

Arnaud De Kanel

Alors que Luis Campos avait l'intention de recruter Ademola Lookman l'été dernier, Luis Enrique lui avait barré la route en s'opposant au transfert de l'attaquant nigérian. Ce dernier devrait quitter l'Atalanta cet hiver contre un joli chèque. En effet, le club italien ne discutera pas en dessous de 50M€ pour sa vedette qui a l'Europe à ses pieds.

En l'espace de quelques mois, Ademola Lookman s'est affirmé comme l'un des attaquants les plus dangereux d'Europe. Le Nigérian a su capitaliser sur sa performance indescriptible en finale de la Ligue Europa face au Bayer Leverkusen en réalisant un début de saison tonitruant avec l'Atalanta Bergame, actuel leader de Serie A. Ses prestations de haute voltige lui ouvrent désormais les portes des plus grands clubs et le PSG pourrait nourrir de gros regrets.

Luis Enrique enjaillit ! Gonçalo Ramos, buteur en pleine forme, fait parler de lui. Prêt à exploser cette saison ? ⚽️

➡️ https://t.co/yIBFcoXYJQ pic.twitter.com/atBWBuXgYT — le10sport (@le10sport) December 16, 2024

Bergame réclame 50M€

L'été dernier, le PSG l'avait notamment sollicité en vue d'un transfert afin de pallier le départ de Kylian Mbappé. Tout était presque conclu entre les différentes parties mais au dernier moment, Luis Enrique avait mis son veto. Le club de la capitale pourrait bien le regretter puisque le futur transfert de Lookman ne se négociera pas à moins de 50M€ selon Sky Sports Switzerland.

Lookman devrait partir cet hiver

Et ce transfert pourrait bien se réaliser cet hiver alors que l'Atalanta ouvre la porte à un départ de son phénomène. Selon Sky Sports Switzerland, plusieurs grands clubs européens surveillent de près Ademola Lookman. Parmi les prétendants figurent des géants tels que Liverpool, Manchester United, Chelsea, mais aussi le Bayern Munich. Toutefois, l’attaquant nigérian aurait un faible pour la Premier League, un championnat qu’il connaît bien pour y avoir disputé 96 rencontres tout au long de sa carrière. Né à Londres, Lookman nourrit un désir ardent de briller sur ses terres natales. Plus déterminé que jamais, il semble prêt à relever un nouveau défi, animé par un esprit de revanche et une ambition renouvelée. Un potentiel retour dans l’élite anglaise serait l’occasion parfaite pour l’ailier de démontrer toute l’étendue de son talent sous les projecteurs qu’il affectionne tant. Le PSG risque de s'en mordre les doigts.