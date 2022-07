Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Leonardo avait un plan hallucinant pour le mercato

Publié le 1 juillet 2022 à 8h30 par Axel Cornic

Avant d’être invité à quitter le Paris Saint-Germain, Leonardo avait déjà tout planifié pour le mercato estival. De Paul Pogba à Ousmane Dembélé, en passant par Sadio Mané, l’ancien directeur sportif du PSG semblait voir les choses en grand, alors que son successeur Luis Campos a totalement changé de politique.

C’est un nouveau Paris Saint-Germain qui doit voir le jour cet été. Comme l’a si bien dit Nasser Al-Khelaïfi dans les entretiens faits aux quatre coins de l’Europe, l’ère du bling-bling est terminée. Plus de transferts stratosphériques, finis les recrutements de grandes stars, le nouveau PSG version QSI veut rentrer dans le rang et enfin penser à l’essentiel : le football. C’est donc logiquement qu’il s’est séparé de Leonardo, architecte de tout ce qu’est le club de la capitale, de tout ce qu’il représente depuis plus de dix ans. Car si le Brésilien a su placer le PSG sur la carte du football européen avec les transferts de Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva ou encore tout récemment de Lionel Messi et Gianluigi Donnarumma, il n’est plus ce que veut le Qatar pour l’avenir. C’est d’ailleurs pour cela que Luis Campos a été appelé, lui qui est réputé pour justement créer des stars et non les acheter... comme il a pu faire avec Mbappé à l’AS Monaco. Pourtant, le mercato estival de Leonardo aurait pu avoir de l'allure !

Un PSG plus français avec Dembélé...

Ce jeudi, Le Parisien nous livre de casting été 2022 de Leonardo, qui avait coché le nom de quelques joueurs en fin de contrat. C’est notamment le cas d’Ousmane Dembélé, libre depuis ce 30 juin et peut-être grande priorité de Leonardo pour ce mercato. Proche de Kylian Mbappé, joueur au talent indéniable, l’ailier français ferait saliver n’importe quel club. Pourtant, Luis Campos ne serait pas du tout fan de lui et aurait écarté la piste dès son arrivée au PSG.

Et Paul Pogba !

Autre joueur en fin de contrat, Paul Pogba a toujours beaucoup plus à Leonardo. Déjà par le passé il a tenté de l’attirer au PSG, mais cet été semblait être l’occasion parfaite pour l’avoir, comme l’a fait remarquer Le Parisien . C’est pourtant vers la Juventus que semble se diriger l’international français, qui a vécu là-bas la meilleure période de sa carrière en club. Du côté de Paris, Luis Campos a plutôt préféré miser sur Renato Sanches et Vitinha, dont nous vous avons révélé le transfert en exclusivité sur le10sport.com.

