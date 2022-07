Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel est le juste prix pour le transfert de Neymar ?

Publié le 1 juillet 2022 à 8h00 par Arthur Montagne

Régulièrement annoncé sur le départ, Neymar pourrait bien quitter le PSG cet été durant le mercato, cinq ans après sa signature pour 222M€ en provenance du FC Barcelone. Avec une clause lui permettant de prolonger jusqu'en 2027, le Brésilien aura un contrat blinder sur le très long terme ce qui réduit le nombre de clubs capables de le recruter. Mais quel serait le bon prix de Neymar ?

L'avenir de Neymar est au cœur de toutes les discussions. Il faut dire que ces derniers jours, Nasser Al-Khelaïfi mettait un gros coup de pression au Brésilien. « Un possible départ de Neymar cet été ? Ce que je peux vous dire, c’est que nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière. Beaucoup plus ! Ils doivent tous être à 100 %. À l’évidence, on n’a pas été assez bons pour aller loin. Pour la saison prochaine, l’objectif est clair : travailler chaque jour à 200%. Donner tout ce qu’on a pour ce maillot, donner le maximum et on verra le résultat. Il faut redevenir humbles », confiait le président du PSG au Parisien , avant d'en rajouter une couche pour MARCA : « On ne peut pas parler de ces questions dans les médias, certains viendront et d'autres partiront, mais ce sont des négociations privées. Au-delà des rumeurs au sujet de Neymar, tout le monde doit donner le maximum, sinon ils devront partir. Il y a trop de joueurs qui ont profité, il y aura des ventes ». Mais en cas de départ, quel doit être le prix réclamé par le PSG ?

Le transfert de Neymar pourrait coûter cher

Le montant du transfert est difficile à estimer, mais une chose est sûre, bien qu'il n'entre plus totalement dans les plans du PSG, la direction du club de la capitale ne bradera pas pour autant son numéro 10. Et pour cause, comme révélé par le10sport.com, Neymar dispose d'une option dans son contrat pour prolonger jusqu'en 2027. Par conséquent, le Brésilien pourrait être engagé avec le club de la capitale sur le très long terme, ce qui renforce sa valeur. Selon Transfermarkt , Neymar est aujourd'hui estimé à 75M€.

Peu club peuvent recruter Neymar

Cela réduit bien évidemment la liste des clubs capables de s'offrir Neymar durant le mercato. D'autant plus qu'il faudra également payer son salaire estimé à 35M€ par an. Newcastle fait partie des formations en mesure de financer une telle opération. Cependant, il est peu probable que le Brésilien accepte de rejoindre le nouveau projet des Magpies qui reste incertain, surtout à six mois de la Coupe du monde. Manchester United pourrait également représenter une option intéressante. Mais les Red Devils ne pourront réaliser ce transfert qu'en cas de départ de Cristiano Ronaldo.

Chelsea, le mieux placé ?