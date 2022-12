Transferts - PSG : La mèche est vendue pour le mercato de Kylian Mbappé

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé au PSG fait toujours autant couler beaucoup d’encre avec des envies de départ annoncées pour l’été prochain, Achraf Hakimi a évoqué la situation de son coéquipier en club. Et même s’il reste plutôt énigmatique, le latéral droit marocain semble indiquer que Mbappé ne bougera pas.

Après avoir fait l’objet d’un interminable feuilleton la saison passée alors qu’il était promis à un départ au Real Madrid avant de finalement rempiler jusqu’en 2025 avec le PSG, Kylian Mbappé envisagerait de nouveau de claquer la porte ! Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, un différend d’ordre financier existe entre l’attaquant français et la direction du PSG, ce qui explique donc ce nouveau malaise.

« Il est à l’aise »

Pourtant, dans un entretien accordé à Marca lundi, Achraf Hakimi a évoqué la situation de Kylian Mbappé, dont il est très proche dans le vestiaire du PSG : « Si Mbappé se sent mal à l'aise ? Non. Je pense qu'il est à l'aise. Les gens parlent un peu trop. Ils ne le connaissent pas, c'est un bon gars et il est à l'aise », confie le latéral droit marocain du PSG.

« Il est très heureux »