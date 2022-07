Foot - Mercato - PSG

PSG : Galtier et Luis Campos valident leur premier coup du mercato

Publié le 26 juillet à 12h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le PSG n’avait pas hésité à foncer sur Vitinha en tout début de mercato estival et à lâcher 40M€ au FC Porto pour recruter son milieu de terrain, l’international portugais a déjà bluffé ses coéquipiers du vestiaire parisien ainsi que Christophe Galtier et l’ensemble du staff. Explications.

La suite du mercato estival promet d’être agitée pour le PSG. Nordi Mukiele s’apprête à débarquer en provenance du RB Leipzig pour 15M€ (bonus compris) et ainsi renforcer le secteur défensif, et ce n’est pas tout. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, un accord est tout proche d’être trouvé avec le LOSC pour le transfert de Renato Sanches (24 ans), qui sera donc vraisemblablement le deuxième milieu de terrain portugais à débarquer au PSG depuis le début du mercato, après Vitinha.

Mercato - PSG : Après Mukiele, Campos s'active pour un autre transfert https://t.co/vxZaZiv6yc pic.twitter.com/wZ8D9rKo7b — le10sport (@le10sport) July 26, 2022

Vitinha, le premier coup de Campos au PSG

Ce dernier, pour lequel Luis Campos n’avait pas hésité à payer le montant de l’option d’achat (40M€) au FC Porto, était la toute première recrue du PSG avant Hugo Ekitike en cette période de mercato estival. Une aubaine donc pour Vitinha, qui a ainsi eu le temps de parfaitement prendre ses marques au sein du club de la capitale et de commencer à prendre des cours de français pour faciliter la communication avec Christophe Galtier et l’ensemble du staff du PSG. Et l’état d’esprit de Vitinha fait d’ailleurs l’unanimité au sein du club.

L’ensemble du PSG est déjà ravi de Vitinha

L’EQUIPE indique en effet dans ses colonnes du jour que Vitinha, âgé de seulement 22 ans, impressionne au sein du PSG de par sa maturité et son sérieux. En seulement trois semaines, le milieu de terrain portugais comprend déjà le français et semble même proche de le parler. Mais l’ancien joueur du FC Porto a également convaincu sur le terrain, avec des performances convaincantes lors de au tournée au Japon et des initiatives offensives qui ont été appréciées au PSG. Ses coéquipiers mais également Christophe Galtier et l’ensemble de son staff sont donc déjà convaincus par l’apport de Vitinha.

