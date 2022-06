Foot - Mercato

Transferts - PSG : Ces stars que Kylian Mbappé a voulu recruter au Paris Saint-Germain

Publié le 29 juin 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

S’étant révélé aux yeux du football français à l’AS Monaco lors de la saison 2016/2017 au cours de laquelle il a explosé sur le plan national et continental, Kylian Mbappé a depuis consolidé son statut de star montante au PSG, tout en acquérant un rôle de cadre et en devenant au passage champion du monde avec l’Équipe de France. L’occasion pour Mbappé de prendre du poids au sein de l’institution Paris Saint-Germain et de tenter des coups sur le marché des transferts.

Aurélien Tchouaméni

Commençons par un échec qui n’est pas totalement la responsabilité de Kylian Mbappé. Étant monté en puissance au fil de la saison, Aurélien Tchouaméni a acquis le statut d’international avec l’Équipe de France et a en parallèle vu sa cote grimper sur le marché des transferts. L’occasion pour son compatriote Kylian Mbappé de faire le maximum pour l’inciter à signer en faveur du PSG après que le champion du monde ait pris la décision de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025, une annonce effectuée au Parc des princes le 21 mai dernier. Nommé conseiller football le 10 juin dernier, Luis Campos avait commencé à travailler sur le mercato bien avant et aurait travaillé de concert avec Kylian Mbappé pour que Tchouaméni soit recruté au PSG. Finalement, les efforts de Mbappé et de Campos ont été vains puisqu’Aurélien Tchouaméni s’est engagé au Real Madrid jusqu’en 2027. L’occasion pour le principal intéressé de revenir sur le forcing de Kylian Mbappé pour le PSG. « Kylian Mbappé m’a parlé, et m’a demandé si je pouvais venir à Paris… mais je lui ai dit que je voulais rejoindre le Real Madrid, mon choix a toujours été Madrid, il a compris ma décision, il est content pour moi ».

Tanguy Ndombele

Avant son transfert à Tottenham à l’été 2019, Tanguy Ndombele était considérablement lié au PSG et Kylian Mbappé n’aurait pas été étranger à ladite rumeur. En janvier dernier, moment où un prêt de Tanguy Ndombele était d’actualité pour le PSG avant qu’il ne revienne à l’OL, L’Équipe a révélé que Mbappé et son entourage auraient fait le forcing auprès du PSG à l’été 2019 pour que le club de la capitale fasse le nécessaire pour mettre la main sur l’international français qui s’en est finalement allé du côté du nord de Londres à Tottenham, en devenant alors le transfert le plus cher de l’histoire du club.

Ousmane Dembélé

Contrairement aux deux autres noms évoqués ci-dessus, Kylian Mbappé aurait toujours de belles chances d’arriver à ses fins en ce qui concerne l’opération Ousmane Dembélé. Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’au 30 juin, le champion du monde tricolore attendrait toujours du comité de direction du Barça qu’il revoit son offre à la hausse pour accepter de prolonger son engagement contractuel selon Foot Mercato . À la fin du mois de mai 2022, Le Parisien affirmait qu’après la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé serait désormais bien emballé par l’idée de rejoindre le PSG, pour le plus grand bonheur de Mbappé qui militerait pour voir son compatriote débarquer à Paris.

Mercato : PSG, Barcelone... Dembélé a fixé une date pour sa décision https://t.co/VUMFItnNwi pic.twitter.com/RVo2jEVthj — le10sport (@le10sport) June 27, 2022

Eduardo Camavinga

Pendant un long moment, Eduardo Camavinga a été annoncé du côté du PSG. Dès son éclosion au Stade Rennais, les rumeurs autour de la situation de l’international français et du PSG ont prises de l’ampleur, le milieu de terrain ayant rapidement disposé d’une belle cote sur le marché des transferts. Et Kylian Mbappé aurait lui aussi été épris par le talent de Camavinga. Lors du rassemblement de septembre 2020 avec l’ Équipe de France, auquel Eduardo Camavinga a pris part, Kylian Mbappé aurait alors lancé l’opération séduction auprès de Camavinga d’après RMC Sport en lui vantant les mérités du projet sportif mis en place au PSG. Finalement, un an avant Tchouaméni, Camavinga a lui aussi fait le choix de signer au Real Madrid.

Lucas Hernandez

Lorsque son temps de jeu était plus faible au Bayern Munich, les spéculations au sujet d’un transfert de Lucas Hernandez allaient bon train dans la presse. Le PSG est rapidement devenu une éventuelle destination à l’été 2020 avant que ce dernier soit convaincu par Didier Deschamps de rester au Bayern Munich comme le10sport.com vous le révélait en juin 2020. Au même titre que pour Eduardo Camavinga, Kylian Mbappé aurait profité du rassemblement du mois de septembre de l’année en question pour vanter les mérites du projet du PSG, une nouvelle fois en vain puisque Hernandez est bel et bien resté au Bayern Munich.

N’Golo Kanté