Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre dans le feuilleton Dembélé

Alors que la fin de son contrat avec le FC Barcelone approche, Ousmane Dembélé n’a toujours pris aucune décision pour son avenir. Lié à plusieurs clubs européens, dont le PSG, l’international tricolore ne sait toujours pas s’il restera en Catalogne ou non. De son côté, le Barça ne semble pas avoir renoncé à la prolongation d’Ousmane Dembélé.

Depuis de nombreux mois maintenant, le FC Barcelone se bat pour prolonger Ousmane Dembélé. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’international tricolore n’a toujours pris aucune décision concernant son avenir alors que de nombreux clubs européens, dont le PSG, sont à l’affût. En attendant, le flou total règne autour de la prochaine destination d’Ousmane Dembélé. Néanmoins, le FC Barcelone ne semble pas avoir renoncé à le prolonger malgré une réunion visiblement très peu concluante avec son représentant ce lundi.

New contacts between Ousmane Dembélé's agent Moussa Sissoko and Barcelona will take place today. Ousmane wants an improved proposal to extend the contract and stay at Barça, as reported yesterday. 🇫🇷 #FCB Key hours ahead as Dembélé will decide his future this week.