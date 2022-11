Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Ce départ qui paraît indispensable au mercato de janvier

Publié le 13 novembre 2022 à 02h00

Guillaume de Saint Sauveur

Considéré comme étant l’un des titis les plus prometteurs des dernières années au sein du PSG, Timothée Pembélé doit composer avec une grave blessure contractée la saison passée lorsqu’il était en prêt aux Girondins de Bordeaux. Et alors qu’il est sur le retour, le jeune défenseur pourrait enchainer vers un nouveau prêt loin du PSG pour se relancer.

Milan Skriniar (Inter Milan), Mohamed Simakan (RB Leipzig), Axel Disasi (AS Monaco), Evan Ndicka (Eintracht Francfort)… De nombreux profils défensifs ont été annoncés dans le viseur du PSG depuis le dernier mercato estival. Avec sa tactique à trois défenseurs centraux adoptée en début de saison, Christophe Galtier avait besoin d’un élément supplémentaire à ce poste pour assurer ses arrières. Pourtant, dans ses propres rangs, le PSG va enregistrer un renfort prometteur pour son arrière-garde…

Pembélé sur le retour

Le jeune défenseur central Timothée Pembélé, prêté la saison passée par le PSG aux Girondins de Bordeaux, sera bientôt remis de sa blessure aux ligaments croisés le 11 avril dernier. Christophe Galtier a évoqué son cas vendredi en conférence de presse : « Je le vois chaque après-midi. Sa rééducation s’est bien passée, sa réathlétisation et en cours. Il travaille sérieusement, il est bien encadré (…) Il commence à retrouver des sensations, on verra quand il retrouvera le groupe. Le plus important est qu’il travaille dur et qu’il soit patient », a indiqué l’entraîneur du PSG. Mais va-t-il pour autant compter sur lui pour la deuxième partie de saison ?

Un nouveau prêt opportun ?