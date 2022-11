Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier interpelle un crack pour son avenir

Publié le 11 novembre 2022 à 14h15

Guillaume de Saint Sauveur

Victime d’une grave blessure aux ligaments croisés la saison passée alors qu’il était en prêt aux Girondins de Bordeaux, Timothée Pembélé devrait être de nouveau disponible en début d’année 2023. Christophe Galtier a évoqué le rééducation de son jeune défenseur, ainsi que son avenir alors que la possibilité d’un prêt sur le mercato.

Victime d'une blessure aux ligaments croisés le 11 avril dernier alors qu’il était à l’époque prêté avec option d’achat par le PSG aux Girondins de Bordeaux, Timothée Pembélé (20 ans) vit depuis une longue traversée du désert pour revenir à la compétition. Revenu au PSG cet été, le jeune défenseur central, issu du centre de formation du club de la capitale et présenté comme un grand espoir, devrait retrouver la compétition en début d’année 2023.

Galtier donne des nouvelles de Pembélé

Interrogé sur le cas Pembélé ce vendredi en conférence de presse, Christophe Galtier a donné des nouvelles du jeune joueur du PSG : « Je le vois chaque après-midi. Sa rééducation s’est bien passée, sa réathlétisation et en cours. Il travaille sérieusement, il est bien encadré (…) Il commence à retrouver des sensations, on verra quand il retrouvera le groupe. Le plus important est qu’il travaille dur et qu’il soit patient », a d’abord indiqué l’entraîneur du PSG.

Un avenir incertain