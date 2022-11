Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Il recale Campos et va perdre gros

Publié le 11 novembre 2022 à 12h15

Arthur Montagne

Convoité par le PSG depuis plusieurs mois, Milan Skriniar va finalement prolonger son contrat à l'Inter Milan. Un choix fort de l'international slovaque qui va en plus perdre gros compte tenu du fait que le club lombard n'est pas en mesure de s'aligner sur l'offre parisienne.

A peine arrivé sur le banc du PSG, Christophe Galtier avait rapidement estimé que la tactique la plus adaptée à son effectif passait par une défense à trois axiaux. Dans cette optique, l'ancien coach de l'OGC Nice a réclamé le transfert d'un défenseur central avec Milan Skriniar en priorité. Mais l'Inter Milan s'était montré beaucoup trop gourmand, réclamant jusqu'à 80M€. Et désormais, le Slovaque est plus proche que jamais de prolonger.

Skriniar va prolonger...

En effet, selon les informations de la Gazzetta dello Sport , Milan Skriniar a annoncé sa décision aux dirigeants de l'Inter Milan. Le Slovaque va donc repousser les avances du PSG pour prolonger son bail qui s'achève en juin prochain. Et il aurait même rassuré sa direction en affirmant qu'il ne réclamerait pas les 9M€ annuels proposés par le PSG.

... mais va perdre de l'argent