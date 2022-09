Foot - Mercato - PSG

Campos prépare un coup magistral à 25M€ sur le mercato

Publié le 22 septembre 2022 à 16h15 par Dan Marciano

Le mercato hivernal approche à grands pas. En charge du recrutement au PSG, Luis Campos s'est déjà penché sur le sujet et aurait l'intention de revenir à la charge pour un défenseur central. Selon la presse italienne, le club parisien pourrait transmettre une offre de 25M€ cet hiver pour tenter de recruter Milan Skriniar, sous contrat avec l'Inter jusqu'en 2023

« Quand on a trois défenseurs centraux alors qu'on a commencé à jouer avec trois défenseurs centraux, ça nous met en difficulté. Je ne vais pas parler de noms. On n'a pas seulement parlé avec Skriniar. Au final, on n'a pas le joueur qui nous manque » . Lors d'un long entretien accordé à RMC , Luis Campos n'a pas souhaité s'attarder sur le cas Milan Skriniar. Pourtant, le défenseur slovaque était l'une des grandes priorités du PSG lors du dernier mercato estival.

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Campos dans le feuilleton Skriniar ? https://t.co/dVzhyKJqRt pic.twitter.com/txo2osSIQ3 — le10sport (@le10sport) September 22, 2022

Skriniar, l'échec estival du PSG

Dans ce dossier, le PSG serait monté jusqu'à 65M€. Mais l'Inter n'a pas souhaité se séparer de Milan Skriniar, considéré comme intouchable cet été par Steven Zhang, président de la formation. Le club parisien a essuyé un échec, mais n'a certainement pas dit son dernier mot.

Le PSG prêt à offrir 25M€ pour Skriniar