Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG: Une promesse de Campos décisive sur le mercato ?

Publié le 22 septembre 2022 à 12h30 par Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG aurait bloqué le départ de la grande majorité de ses cracks. Pour convaincre ses pépites de rester à Paris, Luis Campos aurait expliqué qu'il comptait sur eux et qu'ils auraient un rôle à jouer dans la rotation de l'effectif de Christophe Galtier après la Coupe du Monde au Qatar.

Lors du dernier mercato estival, Luis Campos a bouclé un grand nombre de départs. Alors que Christophe Galtier a clairement identifié ses indésirables, le conseiller football du PSG - aidé par Antero Henrique - a réussi à se débarrasser de Mauro Icardi, Abdou Diallo, Thilo Kehrer, Julian Draxler, Layvin Kurzawa, Georginio Wijnaldum, entre autres.

Mercato - PSG : Voilà l’autre victime du feuilleton Keylor Navas https://t.co/yD4ty6Xq73 pic.twitter.com/euFMYgnwez — le10sport (@le10sport) September 22, 2022

Le PSG a retenu les cracks du PSG

En plus de ces joueurs d'expérience, le PSG aurait également pu se séparer de ses cracks. En effet, de nombreux clubs auraient essayé de recruter les pépites de Christophe Galtier en prêt lors du dernier mercato estival. Toutefois, Luis Campos aurait retenu les titis du PSG en leur faisant une grande promesse.

Campos a promis du temps de jeu à ses pépites après le Mondial